Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в комментарии журналистам.

Важно Летели "Калибры", баллистика, "Шахеды", есть много жертв: все о комбинированном ударе по Киеву

Что известно о детях, которые погибли в Киеве

Киев 24 апреля оказался под комбинированной массированной атакой. Враг атаковал столицу ракетами различных типов и "Шахедами", что привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

К сожалению, известно о гибели 8 человек. Среди жертв российского террора – двое детей. По предварительной информации, несовершеннолетние были из одной семьи.

Родители (погибших детей – 24 Канал) поехали на дачу, это предварительная такая информация. Она нуждается в подтверждении,

– сообщил Клименко.