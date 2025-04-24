Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в коментарі журналістам.

Важливо Летіли "Калібри", балістика, "Шахеди", є багато жертв: усе про комбінований удар по Києву

Що відомо про дітей, які загинули у Києві

Київ 24 квітня опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог атакував столицю ракетами різних типів та "Шахедами", що призвело до значних руйнувань та людських жертв.

На жаль, відомо про загибель 8 осіб. Серед жертв російського терору – двоє дітей. За попередньою інформацією, неповнолітні були з однієї сім'ї.

Батьки (загиблих дітей – 24 Канал) поїхали на дачу, це попередня така інформація. Вона потребує підтвердження,

– повідомив Клименко.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялось про 9 загиблих у Києві. Однак під час спілкування з журналістами Ігор Клименко наголосив, що дев'ята особа, яку вважали загиблою, виявилася частинами тіл інших жертв.