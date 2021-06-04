"Верить нельзя": родители Протасевича отреагировали на его интервью пропагандистам

Мать задержанного в Минске белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича пообщалась с украинскими журналистами. Она прокомментировала видео государственного телеканала Беларуси ОНТ.
В видео, напомним, Протасевич рассказывает о своем задержании, отношении к Лукашенко, поездке на Донбасс и прочем. Однако воспринимать его слова на веру трудно, ведь у парня – "синяки на руках", а его лицо "замылено".
Напомним Захват самолета и задержание Протасевича: Рада осудила действия режима Лукашенко
Силовики пытались скрыть побои на лице Протасевича
"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках", – рассказала мать Романа.
Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа – его лицо будто замылено, затемнено,
– убеждена она.
Женщина вспомнила, что раньше в Беларуси уже публиковали видео с ее сыном. И там также заметны были "синяки на лице, на носу и следы удушения на шее". По мнению мамы Протасевича, эти следы, возможно, до сих пор не сошли, и их тоже хотели спрятать.
Верить этому "фильма" нельзя
Отец Романа Протасевича, как написал "Дождь", также убежден, что его сына шантажируют. И не только принуждением, но и тем, что "в соседней камере сидит его девушка". Кроме того, к Роману не пускают ни адвоката, ни медиков.
Верить этому фильму нельзя,
– заявил отец.
Оба родителя уверены, что сюжет на ОНТ сняли по заказу Александра Лукашенко. Ибо тот изо всех сил пытается оправдать принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая, когда, собственно, и задержали Протасевича и Сапегу.3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ опубликовал видео с Романом Протасевичем:
- В нем он "признал" вину в организации массовых беспорядков.
- Пожалел о поездке на Донбасс.
- А еще и заверил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Все подробности "интервью" Романа Протасевича белорусским пропагандистам – читайте в материале 24 канала.