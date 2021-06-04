"Верить нельзя": родители Протасевича отреагировали на его интервью пропагандистам

Мать задержанного в Минске белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича пообщалась с украинскими журналистами. Она прокомментировала видео государственного телеканала Беларуси ОНТ.

В видео, напомним, Протасевич рассказывает о своем задержании, отношении к Лукашенко, поездке на Донбасс и прочем. Однако воспринимать его слова на веру трудно, ведь у парня – "синяки на руках", а его лицо "замылено".

Напомним Захват самолета и задержание Протасевича: Рада осудила действия режима Лукашенко

Силовики пытались скрыть побои на лице Протасевича

"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках", – рассказала мать Романа.

Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа – его лицо будто замылено, затемнено,

– убеждена она.

Женщина вспомнила, что раньше в Беларуси уже публиковали видео с ее сыном. И там также заметны были "синяки на лице, на носу и следы удушения на шее". По мнению мамы Протасевича, эти следы, возможно, до сих пор не сошли, и их тоже хотели спрятать.

Верить этому "фильма" нельзя

Отец Романа Протасевича, как написал "Дождь", также убежден, что его сына шантажируют. И не только принуждением, но и тем, что "в соседней камере сидит его девушка". Кроме того, к Роману не пускают ни адвоката, ни медиков.

Верить этому фильму нельзя,

– заявил отец.

Оба родителя уверены, что сюжет на ОНТ сняли по заказу Александра Лукашенко. Ибо тот изо всех сил пытается оправдать принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая, когда, собственно, и задержали Протасевича и Сапегу.

В нем он "признал" вину в организации массовых беспорядков.

Пожалел о поездке на Донбасс.

А еще и заверил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Все подробности "интервью" Романа Протасевича белорусским пропагандистам – читайте в материале 24 канала.