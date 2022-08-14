Глава Красного Креста обесценивает репутацию организации, – Науменко

Анна Науменко, невеста командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова, в интервью 24 каналу заявила, что на главу Красного Креста должны оказывать давление. Об этом она сказала, комментируя связь с Красным Крестом, который должен был обеспечить безопасность украинских пленных.

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По словам Науменко, инициативы от Красного Креста нет, и в большинстве случаев родственники военнопленных приходят в организацию. Родные защитников из "Азовстали", как отметила Науменко, получают стандартные ответы.

"Мы понимаем, что со своей стороны и украинское представительство КК, и международное делают тот определенный процесс, который должны делать, – посылают запросы и тому подобное", – сказала она.

В то же время Науменко отметила, что представители Красного Креста на местах "где-то кое-что и делают".

Однако если бы в Еленовку приехал именно глава, это было бы гораздо эффективнее.

– считает невеста Дмитрия Данилова.

Приезд главы Красного Креста в Еленовку был бы эффективным, – Прокопенко

Екатерина Прокопенко, жена командира полка защитников Дениса Прокопенко, тоже считает, что приезд главы Красного Креста в Еленовку был бы эффективным. Заметим, что в Еленовке россияне массово убили украинских военнопленных.

"Его присутствие там было бы очень важным. Думаю, он точно мог бы договориться с лавровым – если он его друг, то это не проблема. Но существует какое-то безразличие, какой-то "договорняк". Иначе назвать это не могу", – сказала Прокопенко.

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Анна Науменко отметила, что Красный Крест – это нейтральная организация, поэтому не должна "показывать свою эмпатийность ни одной стороне".

Но сейчас мы видим, что лаврову эту эмпатийность они показывают – в лице главы организации. Поэтому да, мы многого не знаем о внутренних делах, но мы видим основное, и этого нам пока достаточно,

– сказала она.

Невеста Дмитрия Данилова заявила, что такими действиями глава Красного Креста "очень обесценивает репутацию всей организации".

"И мне жаль людей, которые работают здесь на местах. Потому что я знаю хороших людей из Красного Креста, которые что-то пытаются делать. Но такими действиями руководителя все перечеркивается. Получается, что обычные люди, которые еще очень далеки от понимания всех процессов, просто ненавидят Красный Крест", – резюмировала она.

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