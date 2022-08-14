Глава Червоного Хреста знецінює репутацію організації, – Науменко

Ганна Науменко, наречена командира 1 роти 1 батальйону Дмитра Данілова, в інтерв'ю 24 каналу заявила, що на очільника Червоного Хреста має чинитися тиск. Про це вона сказала, коментуючи зв'язок з Червоним Хрестом, який мав гарантувати безпеку українських полонених.

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За словами Науменко, ініціативи від Червоного Хреста немає і в більшості випадків родичі військовополонених приходять до організації. Рідні захисників з "Азовсталі", як зазначила Науменко, отримують стандартні відповіді.

"Ми розуміємо, що зі свого боку й українське представництво ЧХ, і міжнародне, роблять той певний процес, який повинні робити, – надсилають запити тощо", – сказала вона.

Водночас Науменко зазначила, що представники Червоного Хреста на місцях "десь щось й роблять".

Однак якби в Оленівку приїхав саме голова, це було б набагато ефективніше,

– вважає наречена Дмитра Данілова.

Приїзд глави Червоно Хреста в Оленівку був би ефективним, – Прокопенко

Катерина Прокопенко, дружина командира полку захисників Дениса Прокопенка, теж вважає, що приїзд глави Червона Хреста в Оленівку був би ефективним. Зауважимо, що в Оленівці росіяни масово вбили українських військовополонених.

"Його присутність там була б дуже важливою. Думаю, він точно міг би домовитися з лавровим – якщо він його друг, то це не проблема. Але існує якась байдужість, якийсь "договорняк". Інакше назвати це не можу", – сказала Прокопенко.

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Ганна Науменко зазначила, що Червоний Хрест – це нейтральна організація, тому не повинна "показувати свою емпатійність жодній стороні".

Але зараз ми бачимо, що лаврову цю емпатійність вони показують – в обличчі голови організації. Тому так, ми багато чого не знаємо про внутрішні справи, але ми бачимо основне, і цього нам поки достатньо,

– сказала вона.

Наречена Дмитра Данілова заявила, що такими діями лава Червоного Хреста "дуже знецінює репутацію всієї організації".

"І мені шкода людей, які працюють тут на місцях. Бо я знаю хороших людей з Червоного Хреста, які щось намагаються робити. Але такими діями керівника все перекреслюється. Виходить, що звичайні люди, які ще й дуже далекі до розуміння всіх процесів, просто ненавидять Червоний Хрест", – резюмувала вона.

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