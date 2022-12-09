Попавшие под "частичную" мобилизацию родные россиян только за ноябрь подали более тысячи заявлений в суд с требованиями признать набор того или иного солдата на службу незаконным. Истцы утверждают, что мобилизация проходит не в соответствии с законами России, а "чмобиков" при этом нужно вернуть домой.

Понятно, что суды никак не становятся на сторону отправленных Путиным на смерть. Более того, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, решения служителей Фемиды доказывают, что юридически мобилизация в России до сих пор продолжается.

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Для официальной остановки набора "чмобиков" бункерный дед должен подписать соответствующий приказ. А пока он этого не сделал, у каждого мужчины от 18 до 60 лет есть огромные шансы быть принудительно отправленным на войну.

Офицеры похищают у мобилизованных все посылки

В многочисленных исках семьи "чмобиков" указывают, что мужчин заставили участвовать в боевых действиях без прохождения медицинской комиссии и проведения слаженности и подготовки.

Поскольку Путин приравнял мобилизованных к контрактникам, их начали отправлять на выполнение сверхсложных задач, требующих наличия специальных навыков.

Впрочем, в отличие от военнослужащих по контракту, "чмобикам" не платят зарплаты. Кроме того, им запрещают брать отпуска, не отпускают с мест дислокации подразделений даже на один-два дня.

На передовой мобилизованными затыкают все дыры на фронтах. Их первых посылают в атаку, а в случае отступления – приказ на уход с позиций "чмобики" получают последними.

В градации российского войска "частично" мобилизованные занимают последнюю ступеньку, поскольку даже боевики из Донбасса по сравнению с ними имеют гораздо больше прав.

На точках сбора мобилизованных принудительно удерживают в неволе, им ограничивают возможность общения с друзьями и родными, а также пытаются всячески сломать морально. Ведь командованию российскими войсками нужно большое количество порабощенного "пушечного мяса".

При этом руководство разнообразных воинских частей, комплектующихся "чмобиками", пытается притворяться, что сильно обеспокоены судьбой рабов-смертников. Поскольку государство не обеспечивает мобилизованных почти ничем, офицеры дают им возможность посылать домой запросы на приобретение чего-либо необходимого и получать из своих глубинок посылки с передачками.

Впрочем, еще ни одно из почтовых отправлений не дошло до своего адресата. Поскольку все родственники должны отправлять их на имя командования, буквально в 100% случаев российские офицеры открывают посылки с отправленными мобилизованным вещами. Они забирают еду, теплые вещи, обувь, средства защиты и другие ценности, после чего иногда отдают "чмобикам" вообще пустые коробки.

Между тем, в ГУР сообщили, чтоВсе действующие документы военного учета и архивы военкоматов оцифровывают. Теперь военнообязанные граждане России смогут получить повестку через СМС, электронную почту или даже социальные сети.

Ситуация стала настолько массовой, что в любом чате родных мобилизованных советуют перед отправкой отправлять "чмобикам" фото посылки "для сбора вещественных доказательств воровства". Понятно, что все украденное из отправлений потом видят в кабинетах офицеров, непосредственно на них или на территории воинской части. Кое-где требования "чмобиков" вернуть ворованные вещи приводят к дракам с командованием.

Тем не менее, хоть как-то наказать офицеров за скотское отношение к себе мобилизованные не могут. Никакую жалобу на командование никто не будет рассматривать Хотя бы потому, что пострадавшие от руководства "чмобики" через какую-то условную неделю отправятся на концерт Кобзона, а если нет пострадавших, то не будет и дела.

Суды заваливают исками о незаконной мобилизации

После того, как Путин объявил мобилизацию, большинство "Ванек" совершенно молчаливо пошли в российское войско. Они считали, что Кремль действительно не бросает своих, а несколько сотен тысяч отправленных в зону боевых действий якобы смогут быстро изменить ситуацию на фронте.

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Впрочем, оказалось, заработать на войне "чмобики" не смогут, а вместо легкой прогулки в Украине их ожидает смерть. Все мобилизованные, которых еще не успели отправить на войну, сразу же начали жаловаться родным на свою плохую судьбу: замерзаем, голодаем, спасайте.

Те женщины, для которых возвращение своего мужа, сына или отца более важно, чем возможность купить новую "Ладу", начали организовываться и пытаться бороться с государством. В октябре-ноябре они массово нанимали адвокатов и шли в суды, где требовали признать мобилизацию того или иного "Ваньки" незаконной.

Следует отметить, что в отдельных случаях требования семей "чмобиков" действительно выполняли.

Впрочем, еще ни один из мобилизованных после этого не возвращался домой. В воинских частях, куда поступало решение суда о необходимости уволить "чмобика" со службы, утверждают, что подобного механизма не существует.

Демобилизация будет возможна только после того, как Путин подпишет соответствующий приказ.

Так сколько бы дел российские женщины ни выиграли в судах, сколько бы мобиков ни отправили на передовую незаконно, в Кремле не собираются отпускать из зоны боевых действий вообще никого. Ведь во время войны в Москве вообще не нужны люди в России. Путин предпочел бы отправить в Украину каждого, кто только может держать в руках оружие.