Родные и друзья оставшихся на "Азовстале" военных просят спасти защитников

Родственники и друзья защитников Мариуполя в Запорожье пришли на митинг. Они просят представителей ООН и Международной организации Красного Креста организовать эвакуацию защитников города и увезти раненых и погибших.

Друзья и родственники военных вышли с плакатами в Запорожье, где встречали эвакуированных мирных жителей Мариуполя, в том числе тех, кого удалось вывезти из "Азовстали". Об этом сообщает 24 канал.

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Обращение жены азовца

На плакатах родственники и друзья защитников написали "Военные тоже люди" и "Спасите военных из "Азовстали". Жена азовца Ксения обратилась в международные организации с просьбой эвакуировать защитников Мариуполя.

Жена военного подчеркнула, что наши защитники сейчас так же нуждаются в нашей помощи, как и мы их. Наши воины уже 69-й день защищают нашу страну, поэтому, как отмечает Ксения, теперь мы должны помочь им.

Они (защитники Мариуполя – 24 канал) уже 69 дней стоят на защите нашей страны. Так же мы должны помочь им, чтобы освободить их оттуда, для того чтобы они могли быть героями не посмертно. Они уже для нас герои и будут для нас ими всегда,

– подчеркнула жена военного.

Ксения также рассказала, что хочет увидеть своего мужа живым и обнять его, так же как хочет и их дочь. Этого хотят матери, жены и дети всех военных, которые сейчас находятся на "Азовстали".



Друзья и родственники военных просят спасти защитников Мариуполя / Фото 24 канала

Потому жена военного обратилась к миру с призывом спасти наших воинов.

Они не должны гнить там живьем, они не должны быть там заморены голодом,

– подчеркнула Ксения.

Жена военного поделилась, что с мужем нет связи. Только 26 апреля его собратья написали Ксении, что ее муж жив.