Узнал сына и жену по одежде: родные рассказали о погибших в Умани

Российская ракета, попав в дом в Умани, унесла жизни 23 мирных людей, шестеро из которых – дети. Родные вспомнили, каковы были жертвы трагедии.

В результате ракетного удара погибла 8-летняя Ульяна Тройчук. Кроме нее, умер ее папа и мачеха, а также бабушка

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Приехала к отцу

Родители Ульяны развелись, мама живет в деревне, а отец – в этой многоэтажке. Тетя погибшей девочки рассказала. что Ульяна часто была у отца дома, поскольку ходила в школу рядом.

Обычно ее забирала мама, однако в ту ночь она осталась у папы. Еще 27 апреля семья должна была ехать в деревню. В ту ночь задержались. Надеялись уехать утром, однако этого не произошло.



8-летняя Ульяна / Фото с местных пабликов

Похоронили девочку в Аполянке, где живут ее бабушка и дедушка. Они с самого утра приехали в Умань. Узнав о трагедии, надеялись, что их внучка жива.

Бабушка с дедушкой узнали о смерти внуки

Знакомые напоминают, что девочка была очень скромной и милой. Ее погибший папа, Роман Тройчук, ранее военный, год служил в АТО добровольцем. Затем вернулся в гражданскую жизнь.

Погибла мама с сыном

Почти последними из-под завалов извлекли тела 28-летней Елены Одайской и ее маленького сыночка Вани, которому было всего 1 год и 5 месяцев. Муж Одайской в ту ночь уехал в Николаев, он отвозил зерно.



Погибла Елена с сыном / Фото из местных пабликов

Он как раз возвращался назад, когда это произошло. Приехал, увидел весь этот ужас. Елену и Ваню получили позже... Рома узнал своих по остаткам одежды,

– рассказывает крестный погибшей молодой мамы Иван.

Елену с сыном похоронили в родном селе Городецкое Паланской общины Черкасской области, рядом с могилой отца женщины, скончавшегося в январе 2021 года.

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Елена с мужем / Фото из местных пабликов