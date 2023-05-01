Внаслідок ракетного удару загинула 8-річна Уляна Тройчук. Крім неї, помер її тато та мачуха, а також бабуся
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Приїхала до батька
Батьки Уляни розлучилися, мама живе у селі, а батько – у цій багатоповерхівці. Тітка загиблої дівчинки розповіла. що Уляна часто була у батька вдома, оскільки ходила до школи поряд.
Зазвичай її забирала мама, однак тієї ночі вона залишилась в тата. Ще 27 квітня родина мала їхати в село. Тієї ночі затримались. Сподівались поїхати вранці, однак цього не сталось.
8-річна Уляна / Фото з місцевих пабліків
Поховали дівчинку в Аполянці, де живуть її бабуся та дідусь. Вони з самого ранку приїхали до Умані. Дізнавшись про трагедію, сподівались, що їхня онука жива.
Бабуся з дідусем дізнались про смерть онуки
Знайомі пригадують, що дівчинка була дуже скромною та милою. Її загиблий тато, Роман Тройчук, раніше був військовим, рік служив в АТО добровольцем. Потім повернувся до цивільного життя.
Загинула мама з сином
Майже останніми з-під завалів дістали тіла 28-річної Олени Одайської та її маленького синочка Вані, якому було лише 1 рік та 5 місяців. Чоловік Одайської тієї ночі поїхав до Миколаєва, він відвозив зерно.
Загибла Олена з сином / Фото з місцевих пабліків
Він саме повертався назад, коли все це сталося. Приїхав, побачив увесь цей жах. Олену та Ваню дістали пізніше...Рома впізнав своїх по залишках одягу,
– розповідає хрещений загиблої молодої мами Іван.
Олену із сином поховали в рідному селі Городецьке Паланської громади Черкаської області, поряд із могилою батька жінки, який помер у січні 2021 року.
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Олена з чоловіком / Фото з місцевих пабліків