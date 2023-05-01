Серед загиблих дітей були 11-річна Софійка Шульга та її брат – 17-річний Кирило Писарєв. Вони загинули майже одразу, адже їхня квартира розташовувалась на 8 поверсі.
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Росія вже вдруге зруйнувала життя сім'ї
Відомо, що родина переїхала до Умані з Луганської області. На щастя, під час ракетного удару змогли врятуватись батьки та молодший братик, 6-річний Михайлик.
Фото з маленьким хлопчиком, який оплакує своїх рідних, вкотре доводить, що в окупантів немає ні каплі людяності. Їхня мета – не завоювання територій, а знищення українського народу.
6-річний Михайлик оплакує своїх братика і сестричку / Фото з телеграму "Лачен пише"
Софію і Кирила поховали 28 квітня. Прощання відбулось у храмі Пресвятої Богородиці "Скоропослушниця".
Прощання з Софією і Кирилом: дивіться відео
Додамо, що у ніч проти 28 квітня Росія вбила ще 4 дітей:
- Уляна Тройчук – 8 років. Загинула з батьком Романом, його дружиною Антоніною та бабусею. Дівчинку поховали 30 квітня.
- Іван Одайський – 1,5 року. Загинув з мамою 28-річною Альоною Одайською.
- Олексій Лисак – 16 років.
- Аліна Барченко – 10 років. Сестра Олексія Лисака. Діти загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.
Що відомо про ракетний удар по Умані
- 28 квітня одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок в Умані, внаслідок чого є жертви та постраждалі.
- 29 квітня рятувально-пошукову операцію завершили. У МВС повідомили, що 2 жінки вважаються зниклими безвісти. Поранено 9 людей, ще 23 – загинули. Серед загиблих є 5 членів однієї родини, де були 10-річна дівчинка та 16-річний хлопчик.
- На удар по будинку в Умані відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що мішенню російських терористів знову стали мирні люди та об'єкти.
- Заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький показав кадри з перших хвилин після удару. На відео видно охоплену вогнем багатоповерхівку.