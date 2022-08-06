Родные защитников "Азовстали" провели молчаливую акцию в центре Львова: красноречивые фото

Десятки жон и родных защитников "Азовстали" 5 августа провели акцию протеста во Львове. Они обратились к миру и призвали признать, что Россия является страной-террористкой.

Кроме того, обратились к международным организациям, призывающим присоединиться к переговорам по обмену пленными. Об этом сообщает 24 канал. Похожую акцию провели днем ранее в Киеве.

Заметьте "Они верили, а их казнили": родные защитников "Азовстали" провели акцию из-за теракта в Еленовке

Как прошла акция в центре Львова

Часть акции в центре Львова была молчалива. Находящиеся в плену родные наших защитников написали на земле водой #SaveAZOV. Они стояли молча с плакатами, на которых в частности вспомнили и убийство пленных в Еленовке.

Также актеры театра имени Леси Украины там провели перформанс, во время которого люди в военной форме стояли в железной клетке. Мужчина с болгаркой разрезал арматуру, что символизировало освобождение, которое непременно должно состояться. Во время этого люди восклицали призывы освободить каждого, кого взяла в плен россия. Ведь в списках на обмен есть не только воины, но и медики, которых по законам войны вообще нельзя содержать в плену.

Что касается международных организаций, то прежде всего обращались в ООН и Международный комитет Красного Креста. Их призвали приобщиться к переговорам по обмену, ведь именно они давали "гарантии безопасности" во время добровольного выхода защитников металлургического завода в Мариуполе. Всех украинцев попросили приобщаться к таким мерам, ведь в это время особенно важно не молчать.

Акция родных защитников "Азовстали" во Львове 5 августа / Фото 24 канала

Забег в Киеве

Отметим, что в этот же день в Киеве прошел масштабный забег. Его цель такая же, как и у акции во Львове – привлечь внимание мира к теме пленных в России. Перед стартом забега участники развернули плакаты в поддержку полка Дениса Прокопенко и с осуждением действий страны-террористки россии.



Забег в Киеве в поддержку украинских пленных / Фото "Суспільного"

Участие в акции было бесплатным, состоялось оно на Трухановом острове.

К теме – сестра пленника рассказала, что МККК не хотел попасть в Еленевку: смотрите видео