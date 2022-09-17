Мир должен знать правду о действиях россии: родные защитников Мариуполя будут еженедельно выходить на площади

Родные защитников Мариуполя еженедельно будут выходить на площади городов, чтобы кричать миру об агрессии россии в Украине. Таким образом родные хотят напомнить международным организациям об обязательствах, которые те на себя взяли.

В разных городах Украины 17 сентября прошли акции в поддержку находящихся в российском плену украинских защитников. 24 канал узнал подробности от одного из участников.

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Собрались семьи и друзья пленных защитников, волонтеры и неравнодушные горожане, чтобы напомнить о тех обязательствах, которые взяли на себя международные организации, обеспечивая безопасность защитникам, оказавшимся в российском плену,

– говорится в сообщении.

Следовательно, подобные акции теперь будут проводить каждую пятницу в 12 часов. В частности, люди будут выходить на площади своих городов, чтобы пройти мирным шествием и поддержать пленных защитников и их семьи.

Также семьи пленных призывают распространять правдивую информацию о российской агрессии против Украины, поддерживать армию и создавать надежный тыл для украинских защитников.

Акция в Хмельницком в поддержку пленных и памяти погибших в боях за Мариуполь / Фото участников

Более ста дней плена защитников Мариуполя

В середине мая защитникам на "Азовстали" приказали прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь.

После этого из окруженного завода вышло более 2 тысяч защитников и защитниц, попавших в плен к россии.

29 июня в ходе масштабного обмена из плена освободили 144 защитника Украины. Из них – 95 защитников "Азовстали". Среди которых – 43 военнослужащих полка "Азов".

Но уже через месяц, 29 июля, россия совершила теракт в колонии в Еленовке. В результате трагедии погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения.

Международный комитет Красного Креста признал, что не гарантировал безопасность украинских защитников "Азовстали", оказавшихся в российском плену.

Представителям международной организации удалось посетить некоторых военнопленных, "удерживаемых сторонами", однако они не имеют доступа ко всем заключенным, в том числе к тем, кого содержат в Еленовке.

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