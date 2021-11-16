Родных избитого в Париже 15-летнего украинца ограбили в день свадьбы

Семью 15-летнего Юрия, которого в январе 2021 года жестоко избили в Париже, ограбили на Закарпатье. Из дома вынесли ценные вещи и больше 20 тысяч евро.

Инцидент случился еще летом. Однако правоохранители до сих пор "ничего не выяснили", а злоумышленники не ответили за содеянное.

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Семью парня ограбили на Закарпатье

Летом семья подростка приехала в Украину на празднование свадьбы двоюродной сестры Юрия. Тогда в праздничный день неизвестные ограбили дом родных избитого украинца в селе Белки Хустского района.

Из дома вынесли 21 тысячу евро, ноутбук матери Юрия, дорогие часы и украшения.

Потерпевшие убеждены, что воры следили за их домом и выбрали время, когда никого не будет дома.

Правоохранители открыли дело по статье о краже в особо крупных размерах организованной группой. Грабеж расследует полиция города Иршавы, на Закарпатье. Однако, несмотря на то, что прошло уже 4 месяца, воров до сих пор не поймали.

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