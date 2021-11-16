Родных избитого в Париже 15-летнего украинца ограбили в день свадьбы
Источник:"Обозреватель"
Семью 15-летнего Юрия, которого в январе 2021 года жестоко избили в Париже, ограбили на Закарпатье. Из дома вынесли ценные вещи и больше 20 тысяч евро.
Инцидент случился еще летом. Однако правоохранители до сих пор "ничего не выяснили", а злоумышленники не ответили за содеянное.
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Семью парня ограбили на Закарпатье
Летом семья подростка приехала в Украину на празднование свадьбы двоюродной сестры Юрия. Тогда в праздничный день неизвестные ограбили дом родных избитого украинца в селе Белки Хустского района.
Из дома вынесли 21 тысячу евро, ноутбук матери Юрия, дорогие часы и украшения.
Потерпевшие убеждены, что воры следили за их домом и выбрали время, когда никого не будет дома.
Правоохранители открыли дело по статье о краже в особо крупных размерах организованной группой. Грабеж расследует полиция города Иршавы, на Закарпатье. Однако, несмотря на то, что прошло уже 4 месяца, воров до сих пор не поймали.
Нападение на украинского подростка в Париже: что известно
- Инцидент произошел 15 января в центре Парижа. Тогда на группу подростков, которые возвращались с занятий, напала банда молодых людей. Друзья Юрия успели убежать, но сам юноша остался на месте.
- Злоумышленники повалили его на землю и начали наносить удары. Камеры наблюдения зафиксировали, что нападавшие даже запрыгивали парню на голову.
- У украинца врачи диагностировали множественные травмы конечностей, переломы ребер, ключицы, носа и черепа, также был поврежден глаз.
- Полиция задержала 11 напавших: одну часть взяли под стражу, другую – под домашний арест. Сейчас продолжаются судебные заседания.
- Сам Юрий выздоровел и прошел курс реабилитации.