О похищении сообщил телеграм-канал 1ADAT, который позиционирует себя рупором национально-освободительного движения Чечни за независимость. Там предположили, что мужчину могут удерживать в Грозном.
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Что известно о похищении родственника Джохара Дудаева
Лом-Али Идигов является двоюродным племянником Джохара Дудаева. У Идигова все родные братья погибли шахидами (мусульманами-мучениками, которые погибли за веру – 24 Канал) на войне против российских оккупантов. Сейчас Лом-Али занимается бизнесом в Москве. 17 сентября Идигов приехал домой в поселок Катаяма города Грозный. Идигов похищен из своего дома кадыровскими террористами и доставлен в УВД Грозного. Уже 8 дней Идигова незаконно удерживают в отделении полиции, не предъявляя никаких официальных обвинений,
– говорится в заметке.
1ADAT отметили: Лом-Али не занимался преступной деятельностью, поэтому кадыровцам нечего предъявить ему. Разве то, что он выкладывал в своем инстаграме фото Дудаева.
Телеграм-канал просит придать максимальную огласку событию, "чтобы кадыровцы не пытали и не посадили Идигова, за то, что он является родственником Джохара Дудаева".
Справка. Катаяма – это микрорайон города Грозный, названный в честь японского коммуниста Сен Катаямы (настоящее имя – Сугаторо Ябуки). Там есть мечеть, парк и ТРЦ.
Где расположены Грозный и микрорайон Катаяма: показываем на карте
Кто такой Джохар Дудаев
Это чеченский военный, государственный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Он рос в ссылке в Казахстане, семья вернулась на родину в 1957 году. Окончил авиационное училище, впоследствии требовал отменить для чеченцев запрет учиться в академии. Сделал карьеру в авиации, в 1990 году уволился в запас и вернулся в Чечню из Эстонии, где в то время служил. Некоторое время служил и на Полтавщине.
В 1991-м Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики Ичкерия от Российской Федерации. Россия убила его ракетным ударом 1996 года в Ичкерии. В 2014 году в Украине основали батальон, названный в его честь.
В начале полномасштабного вторжения вспомнили видео почти 30-летней давности, в котором Дудаев прогнозирует войну России против Украины, бои в Крыму, называет Россию рэкетиром и говорит о ее сотрудничестве с Ираном. Также он говорил, что Россия должна быть "разрушена, как Карфаген".