О похищении сообщил телеграм-канал 1ADAT, который позиционирует себя рупором национально-освободительного движения Чечни за независимость. Там предположили, что мужчину могут удерживать в Грозном.

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Что известно о похищении родственника Джохара Дудаева

Лом-Али Идигов является двоюродным племянником Джохара Дудаева. У Идигова все родные братья погибли шахидами (мусульманами-мучениками, которые погибли за веру – 24 Канал) на войне против российских оккупантов. Сейчас Лом-Али занимается бизнесом в Москве. 17 сентября Идигов приехал домой в поселок Катаяма города Грозный. Идигов похищен из своего дома кадыровскими террористами и доставлен в УВД Грозного. Уже 8 дней Идигова незаконно удерживают в отделении полиции, не предъявляя никаких официальных обвинений,

– говорится в заметке.

1ADAT отметили: Лом-Али не занимался преступной деятельностью, поэтому кадыровцам нечего предъявить ему. Разве то, что он выкладывал в своем инстаграме фото Дудаева.

Телеграм-канал просит придать максимальную огласку событию, "чтобы кадыровцы не пытали и не посадили Идигова, за то, что он является родственником Джохара Дудаева".

Справка. Катаяма – это микрорайон города Грозный, названный в честь японского коммуниста Сен Катаямы (настоящее имя – Сугаторо Ябуки). Там есть мечеть, парк и ТРЦ.

Где расположены Грозный и микрорайон Катаяма: показываем на карте