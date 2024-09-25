Про викрадення повідомив телеграм-канал 1ADAT, який позиціює себе рупором національно-визвольного руху Чечні за незалежність. Там припустили, що чоловіка можуть утримувати в Грозному.
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Що відомо про викрадення родича Джохара Дудаєва
Лом-Алі Ідігов є двоюрідним племінником Джохара Дудаєва. В Ідігова всі рідні брати загинули шахідами (мусульманами-мучениками, які загинули за віру - 24 Канал) на війні проти російських окупантів. Нині Лом-Алі займається бізнесом у Москві. 17 вересня Ідігов приїхав додому до селища Катаяма міста Грозний. Ідігов викрадений зі свого будинку кадировськими терористами та доставлений до УВС Грозного. Вже 8 днів Ідігова незаконно утримують у відділенні поліції, не пред'являючи жодних офіційних звинувачень,
– ідеться в дописі.
1ADAT зауважили: Лом-Алі не займався злочинною діяльністю, тож кадирівцям нема чого пред'явити йому. Хіба що те, що він викладав у своєму інстаграмі фото Дудаєва.
Телеграм-канал просить надати максимального розголосу події, "щоб кадировці не катували і не посадили Ідігова, за те, що він є родичем Джохара Дудаєва".
Довідка. Катаяма – це мікрорайон міста Грозний, названий на честь японського комуніста Сен Катаями (справжнє ім'я – Сугаторо Ябукі). Там є мечеть, парк і ТРЦ.
Де розташовані Грозний і мікрорайон Катаяма: показуємо на карті
Хто такий Джохар Дудаєв
Це чеченський військовий, державний та політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. Він ріс у засланні в Казахстані, родина повернулася на батьківщину у 1957 році. Закінчив авіаційне училище, згодом вимагав скасувати для чеченців заборону вчитися в академії. Зробив кар'єру в авіації, 1990 року звільнився у запас і повернувся в Чечню з Естонії, де на той час служив. Певний час служив і на Полтавщині.
1991-го Дудаєв проголосив незалежність Чеченської Республіки Ічкерія від Російської Федерації. Росія вбила його ракетним ударом 1996 року в Ічкерії. 2014 року в Україні заснували батальйон, названий на його честь.
На початку повномасштабного вторгнення пригадали відео майже 30-річної давнини, в якому Дудаєв прогнозує війну Росії проти України, бої в Криму, називає Росію рекетиром і говорить про її співпрацю з Іраном. Також він говорив, що Росія має бути "зруйнована, як Карфаген".