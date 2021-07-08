Семьи заключенных получили деньги на правовую помощь. Все потому, что политзаключенные подвергаются унижениям и лишены права на справедливое судебное разбирательство.
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Решение о выделении денег является дополнительным инструментом фиксации ответственности России за нарушение прав украинцев. Также идет речь об их дальнейшем восстановление на уровне институтов Европейского суда по правам человека.
Эта денежная помощь позволит оплатить услуги адвокатов, защищающих права незаконно лишенных свободы украинцев,
– говорится в заявлении.
Обмен пленными: последние новости
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в мае рассказал, что Украина подала список на обмен пленными. Там были фамилии почти 100 украинцев.
- Арестович также заявил, что Украина регулярно подает списки людей, которых хотела бы освободить из плена боевиков или российских тюрем путем обмена. Россия тоже как будто их подает, но там большинство людей являются фейковыми.
- По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в конце июня в России и на оккупированных территориях в неволе находились 405 украинцев.