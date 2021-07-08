Семьи заключенных получили деньги на правовую помощь. Все потому, что политзаключенные подвергаются унижениям и лишены права на справедливое судебное разбирательство.

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Решение о выделении денег является дополнительным инструментом фиксации ответственности России за нарушение прав украинцев. Также идет речь об их дальнейшем восстановление на уровне институтов Европейского суда по правам человека.

Эта денежная помощь позволит оплатить услуги адвокатов, защищающих права незаконно лишенных свободы украинцев,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! Минреинтеграции в июне перечислило 800 тысяч гривен семьям заключенных Россией украинцев. Тогда 8 семей также получили по 100 тысяч гривен. Узнайте больше Свои сдали, – бывший пленник боевиков Деев рассказал, как попал в плен

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