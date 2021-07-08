Сім'ї ув'язнених отримали гроші на правову допомогу. Усе через те, що політв'язні зазнають принижень та позбавлені права на справедливий судовий розгляд.

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Рішення про виділення грошей є додатковим інструментом фіксації відповідальності Росії за порушення прав українців. Також мовиться про їхнє подальше відновлення на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.

Ця грошова допомога дозволить сплатити послуги адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців,

– мовиться у заяві.

Зверніть увагу! Мінреінтеграції у червні перерахувало 800 тисяч гривень сім'ям ув'язнених Росією українців. Тоді 8 родин також отримали по 100 тисяч гривень.

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