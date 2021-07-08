Сім'ї ув'язнених отримали гроші на правову допомогу. Усе через те, що політв'язні зазнають принижень та позбавлені права на справедливий судовий розгляд.
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Рішення про виділення грошей є додатковим інструментом фіксації відповідальності Росії за порушення прав українців. Також мовиться про їхнє подальше відновлення на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.
Ця грошова допомога дозволить сплатити послуги адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців,
– мовиться у заяві.
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Обмін полоненими: останні новини
- Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у травні розповів, що Україна подала список на обмін полоненими. Там були прізвища майже 100 українців.
- Арестович також заявив, що Україна регулярно подає списки людей, яких хотіла б визволити з полону бойовиків чи російських в'язниць шляхом обміну. Росія теж начебто їх подає, але там більшість людей є фейковими.
- За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, наприкінці червня у Росії та на окупованих територіях у неволі перебували 405 українців.