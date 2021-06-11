Російські найманці катували бійця щодня впродовж 1,5 року. Про те, як готувався обмін, Дєєв розповів в ефірі програми.
До теми Росія дає список для обміну полоненими із людьми, яких не існує, – Арестович
Ніхто нічого не говорив, – Дєєв про готування обміну
Атовець потрапив у полон у лютому 2017 року. У тому ж році бойовики казали, що Дєєва вже підготували до обміну. Однак процедура пройшла, а бійця так і не забрали.
Потім сказали, що у 2018 році уже буде. Потім у 2019-му. За пів року до обміну приїхали ОБСЄ і сказали, що нас включили в список,
– пригадав ексбранець.
Він не знав, чому його не обміняли, адже весь час сидів в одиночній камері: "Не було такого, щоб хтось щось розповів".
Коли ОБСЄ повідомила, що Дєєва таки обміняють, бойовики не перестати його мучити.
"Півтора року вони (тортури – 24 канал) були, коли я сидів у підвалах МВД, колишнього СБУ. Там вони кожного дня були", – зізнався Дєєв.
"Зради в нас багато", – АТОвець
У 2016 році Дєєва працював у тилу так званої "ЛНР". Він отримав завдання ліквідувати окупаційного "міністра народної міліції" .
Завдання було успішним, але через 3 години взяли мого напарника, майора, через те, що здали з нашої сторони. Зради в нас багато. Просто зателефонували і сказали, де він перебуває, яка квартира і все,
– розповів військовий.
Що відомо про Івана Дєєва
- Він був учасником Революції Гідності, а згодом пішов добровольцем на війну.
- Дєєв служив у 8 полку спецпризначень ЗСУ у Хмельницькому.
- З 2016 року боєць почав працювати у контррозвідці Служби безпеки України.
- У полон військовий потрапив у лютому 2017 року, а звільнили його у грудні 2019 року.
- 16 жовтня 2020 року на Дєєва та його дружину напав представник донецького криміналітету. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.