Російські найманці катували бійця щодня впродовж 1,5 року. Про те, як готувався обмін, Дєєв розповів в ефірі програми.

До теми Росія дає список для обміну полоненими із людьми, яких не існує, – Арестович

Ніхто нічого не говорив, – Дєєв про готування обміну

Атовець потрапив у полон у лютому 2017 року. У тому ж році бойовики казали, що Дєєва вже підготували до обміну. Однак процедура пройшла, а бійця так і не забрали.

Потім сказали, що у 2018 році уже буде. Потім у 2019-му. За пів року до обміну приїхали ОБСЄ і сказали, що нас включили в список,

– пригадав ексбранець.

Він не знав, чому його не обміняли, адже весь час сидів в одиночній камері: "Не було такого, щоб хтось щось розповів".

Коли ОБСЄ повідомила, що Дєєва таки обміняють, бойовики не перестати його мучити.

"Півтора року вони (тортури – 24 канал) були, коли я сидів у підвалах МВД, колишнього СБУ. Там вони кожного дня були", – зізнався Дєєв.

"Зради в нас багато", – АТОвець

У 2016 році Дєєва працював у тилу так званої "ЛНР". Він отримав завдання ліквідувати окупаційного "міністра народної міліції" .

Завдання було успішним, але через 3 години взяли мого напарника, майора, через те, що здали з нашої сторони. Зради в нас багато. Просто зателефонували і сказали, де він перебуває, яка квартира і все,

– розповів військовий.

Що відомо про Івана Дєєва