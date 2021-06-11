Представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що Володимир Путін міг спеціально заблокувати всі процеси, щоб потім його на високому рівні просили розблокувати обмін. Згодом це б виглядало як послуга для міжнародних партнерів.

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Процес обміну полоненими не рухається

За словами Гармаша, наразі процес обміну полоненими абсолютно не просувається. Він зазначив, що від початку 2021 року Україна вже вп'яте обмінялася списками.

На жаль, я не бачу перспективи для позитивного результату, принаймні в рамках ТКГ,

– заявив Гармаш.

Представник Луганщини в ТКГ припустив, що певні зміни можуть відбутися після зустрічі Володимира Путіна та Джозефа Байдена, яка відбудеться 16 червня.

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Чи є можливість контролювати стан людей

Гармаш розповів, що здебільшого зв'язок з полоненими вдається підтримувати їхнім родичам, однак він нестабільний. За його словами, час від часу ця ситуація змінюється, але сказати, що є постійний канал зв'язку з полоненими чи контролю їхнього стану, не можна.

"Цим повинна займатися місія Червоного Хреста, яка має таку можливість і права", – розповів він.

Втім, Гармаш зауважив, що чомусь гуманітарні місії не використовують свої можливості для того, щоб хоча б перевіряти стан українських військовополонених, не говорячи вже про допомогу.

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