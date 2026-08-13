Об этом рассказывают в Uklon.

Что известно о необычных родах?

Роды пришлось принимать прямо во время поездки. Водитель Дииа оставался рядом в этот непростой момент, а после рождения ребенка продолжил поездку и благополучно довез маму, новорожденного мальчика и акушерку до роддома.

Женщина и малыш чувствуют себя хорошо. В компании отдельно отметили спокойствие и человечность водителя, который оказался в ситуации, которую невозможно предвидеть во время обычной поездки.

Мама – невероятная. Малыш – здоров. А Дииа – наша сегодняшняя гордость. Спасибо за спокойствие, человечность и заботу в ситуации, которую точно не предвидишь ни на одном маршруте,

– написали там.

В Uklon отметили, что не оставят эту историю без подарков. Маме подарят год поездок с Uklon, а водителю Дииа – детское автокресло, которое пригодится для будущих поездок с маленькими пассажирами.

Кроме того, водитель получит бонус в размере комиссионных в качестве благодарности за помощь в этой необычной ситуации.

В компании также рассказали, что это уже второй случай, когда ребенок рождается непосредственно во время поездки с Uklon.

Напомним, в Каменском районе Днепропетровской области 16-летняя девушка родила третьего ребенка прямо в машине скорой помощи. Вызов к роженице поступил, когда у нее начались роды на 40-й неделе беременности.

Медики оперативно прибыли на место, однако довезти девушку до роддома до рождения ребенка не успели. Роды состоялись прямо в автомобиле скорой помощи.

На свет появился мальчик, которому медики оказали всю необходимую помощь. После этого маму и новорожденного доставили в роддом в Днепре. Для каменских медиков это уже второй подобный случай за короткое время.