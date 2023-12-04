Сергей Притула сообщил, что "Рой мести", то есть 2000 дронов отправляются на фронт. В то же время, он отметил, что этого все еще недостаточно, ведь ситуация на фронте сложная.
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Анонс сиквела
Благодаря донатам пользователей удалось собрать не только на 2000 FPV-дронов и обучение 420 операторов, но и дополнительно законтрактовали еще 200 10-дюймовых FPV-дронов "Мамонт".
Силам Обороны сейчас очень нужны FPV-дроны, поэтому мы запускаем "Рой мести 2.0"!
– написал волонтер.
Он рассказал, что цель нового сбора составляет 100 миллионов гривен на 5 000 FPV-дронов и сопутствующее оборудование. Также две компании уже внесли взнос в размере 3 миллионов каждая.
"Рой мести" отправляется на фронт: смотрите видео
В разведке открыли "Black Box"
- Украинские военные показали, что было у "Black Box". За первые 8 месяцев 2023 года "коробка" нанесла врагу ущерб более чем на 900 миллионов долларов. Оказалось, что там баражировочный боеприпас "Бобер" с дальностью до 800 км.
- Боеприпас "Бобер" – не единственная составляющая "коробки", хотя уже о нем можно рассказать многое. К примеру, он успешно выполнял задачи в Крыму, на временно оккупированных территориях Украины Также он "залетал" на военные объекты на вражеской территории.
- "Black Box" попал в важное предприятие вражеского Военно-промышленного комплекса – завод по производству электроники для ракет типа Х-31, Х-35 и Х-59, запускаемых из самолетов тактической авиации.