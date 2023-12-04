Сергій Притула повідомив, що "Рій помсти", тобто 2000 дронів відправляються на фронт. Водночас він зазначив, що цього все ще недостатньо, адже ситуація на фронті складна.

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Анонс сиквелу

Завдяки донатам користувачів вдалося зібрати не тільки на 2000 FPV-дронів та навчання 420 операторів, але й додатково законтрактували ще 200 10-дюймових FPV-дронів "Мамонт".

Силам Оборони зараз дуже потрібні FPV-дрони, тому ми запускаємо "Рій помсти 2.0"!

– написав волонтер.

Він розповів, що ціль нового збору складає 100 мільйонів гривень на 5 000 FPV-дронів та супутнє обладнання. Також дві компанії вже зробили внесок у розмірі 3 мільйонів кожна.

"Рій помсти" відправляється на фронт: дивіться відео

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