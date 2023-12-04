Сергій Притула повідомив, що "Рій помсти", тобто 2000 дронів відправляються на фронт. Водночас він зазначив, що цього все ще недостатньо, адже ситуація на фронті складна.
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Анонс сиквелу
Завдяки донатам користувачів вдалося зібрати не тільки на 2000 FPV-дронів та навчання 420 операторів, але й додатково законтрактували ще 200 10-дюймових FPV-дронів "Мамонт".
Силам Оборони зараз дуже потрібні FPV-дрони, тому ми запускаємо "Рій помсти 2.0"!
– написав волонтер.
Він розповів, що ціль нового збору складає 100 мільйонів гривень на 5 000 FPV-дронів та супутнє обладнання. Також дві компанії вже зробили внесок у розмірі 3 мільйонів кожна.
"Рій помсти" відправляється на фронт: дивіться відео
У розвідці відкрили "Black Box"
- Українські військові показали, що було у "Black Box". За перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів. Виявилося, що там баражувальний боєприпас "Бобер" з дальністю до 800 кілометрів.
- Боєприпас "Бобер" – не єдина складова "коробки", хоча вже про нього можна розповісти багато. До прикладу, він успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України. Також він "залітав" на військові об'єкти на ворожій території.
- "Black Box" поцілив у важливе підприємство ворожого Військово-промислового комплексу – завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, які запускають із літаків тактичної авіації.