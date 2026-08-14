От дронов до униформы: в России запускают маркетплейс для снабжения оккупантов

Российский Центр беспилотных систем и технологий выводит из пилотного режима специализированный маркетплейс товаров двойного назначения "Рой.Маркет". Платформа начинает привлекать сторонних продавцов, в частности тех, кто уже реализует свою продукцию на больших торговых площадках.

Об этом рассказал председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков в интервью российским СМИ.

Что известно о новом маркетплейсе для обеспечения оккупантов?

Создатели "Рой.Маркета" намерены существенно расширить ассортимент на своей платформе. К 2027 году планируется довести общий каталог до более чем 10 тысяч различных позиций.

Сейчас "Рой.Маркет" начинает подключать сторонних продавцов – в том числе тех, кто уже сотрудничает с Wildberries и "Озоном",

– отметил Безруков.

Ожидается, что на маркетплейсе можно будет приобрести не только детали для беспилотных летательных аппаратов. Ассортимент также будет включать средства индивидуальной защиты, разнообразную электронику и полевую форму для военнослужащих.

Напомним, с середины июля украинские силы проводят атаки на складские помещения крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В Киеве эти объекты называют "законными военными целями". Украинская сторона объясняет это тем, что на маркетплейсе, помимо прочего, можно приобрести оборудование для дронов, военную форму и другие товары, предназначенные для войны.

Отметим, что после украинских атак с использованием дронов восстановление складов и инфраструктуры Wildberries может обойтись в 147–223 миллиарда рублей, а с учетом демонтажа и рекультивации – до 278,9 миллиарда рублей. Общие убытки Wildberries и продавцов оцениваются в 600–800 миллиардов рублей. Пострадали более 400 тысяч продавцов, у некоторых сгорело до 95% товара. Компания также задерживает выплаты продавцам и ищет новые складские помещения за пределами России.

Добавим, что последняя атака на склады маркетплейса произошла 14 августа. Дроны атаковали Тверскую область России. По данным российских властей, был поврежден склад Wildberries – разрушена часть стены и возник пожар, который впоследствии потушили.