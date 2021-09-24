Видео отработок туристов оказались в соцсети. Сценарий чрезвычайной ситуации повторился с роковой точностью.
Напомним Трагедия на Эльбрусе: во время восхождения группы погибли 5 альпинистов
"Девушке стало плохо, другая – сломала ногу"
Как слышно из видео, одной из девушек стало плохо и она совсем не могла идти. Другие туристы тащили ее на себе. Другая же девушка вроде бы травмировала ногу и ее тоже нужно было тащить.
Впоследствии их нашли мертвыми.
Тренировка туристов на Эльбрусе: смотрите видео
Во время ухудшения погоды и шторма этот сценарий осуществился. Одна из девушек, вероятно, от переохлаждения и увеличения давления, упала в обморок. Гид пытался привести пострадавшую в чувство, но попытки оказались тщетными – она умерла у него на руках в течение часа.
Что касается других, то в группе среди тех, кого спасли, есть мужчина, который сломал ногу.
Где расположена гора Эльбрус, на которой произошла трагедия
Смерть альпинистов на Эльбрусе: главное
- На горе Эльбрус в России на высоте 5,4 тысячи метров застряла группа туристов.
- Из-за внезапного ухудшения погоды они сбились с курса. Также известно, что нескольким людям стало плохо.
- В соцсетях отмечают, что туристы знали об ухудшении погоды, однако надеялись, что успеют сойти с горы.
- Из-за ухудшения погодных условий 5 из них погибли.
- Во время поисково-спасательной операции спасателям удалось спасти 14 экстремалов.
- По предварительным данным, в группе альпинистов, находились люди из более 10 регионов России. Для большинства из них восхождение было первой подобной практикой.