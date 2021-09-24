Видео отработок туристов оказались в соцсети. Сценарий чрезвычайной ситуации повторился с роковой точностью.

Напомним Трагедия на Эльбрусе: во время восхождения группы погибли 5 альпинистов

"Девушке стало плохо, другая – сломала ногу"

Как слышно из видео, одной из девушек стало плохо и она совсем не могла идти. Другие туристы тащили ее на себе. Другая же девушка вроде бы травмировала ногу и ее тоже нужно было тащить.

Впоследствии их нашли мертвыми.

Тренировка туристов на Эльбрусе: смотрите видео

Во время ухудшения погоды и шторма этот сценарий осуществился. Одна из девушек, вероятно, от переохлаждения и увеличения давления, упала в обморок. Гид пытался привести пострадавшую в чувство, но попытки оказались тщетными – она умерла у него на руках в течение часа.

Что касается других, то в группе среди тех, кого спасли, есть мужчина, который сломал ногу.

Где расположена гора Эльбрус, на которой произошла трагедия

Смерть альпинистов на Эльбрусе: главное