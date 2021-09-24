Відео відпрацювань туристів опинилися у соцмережі. Сценарій надзвичайної ситуації повторився із фатальною точністю.
Нагадаємо Трагедія на Ельбрусі: під час сходження групи загинули 5 альпіністів
"Дівчині стало погано, інша – зломала ногу"
За ним, як чути з відео, одній з дівчат стало зле і вона зовсім не могла йти. Інші туристи тягли її на собі. Інша ж дівчина начебто травмувала ногу і її теж потрібно було тягти.
Згодом їх знайшли мертвими.
Тренування туристів на Ельбрусі: дивіться відео
Під час погіршення погоди і шторму цей сценарій здійснився. Одна з дівчат, ймовірно, від переохолодження і збільшення тиску, зомліла. Гід намагався привести постраждалу до тями, але спроби виявилися марними – вона померла у нього на руках впродовж години.
Щодо іншого, то у групі серед тих, кого врятували, є чоловік, який зламав ногу.
Де розташована гора Ельбрус, на якій сталася трагедія
Смерть альпіністів на Ельбрусі: головне
- На горі Ельбрус, що в Росії на висоті 5,4 тисячі метрів застрягла група туристів.
- Через раптове погіршення погоди вони збилися з курсу. Також відомо, що кільком людям стало зле.
- У соцмережах зазначають, що туристи знали про погіршення погоди, однак сподівалися, що встигнуть зійти з гори.
- Через погіршення погодних умов 5 з них загинули.
- Під час пошуково-рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 14 екстремалів.
- За попередніми даними, у групі альпіністів, перебували люди з понад 10 регіонів Росії. Для більшості з них сходження було для них першою подібною практикою.