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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Роковые просчеты Кремля, – блогер о законе бумеранга для Путина

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Опасность для России и Запада в том, что Путин может просчитаться и спровоцировать конфронтации, которые не сможет контролировать
Опасность для России и Запада в том, что Путин может просчитаться и спровоцировать конфронтации, которые не сможет контролировать / Апостроф

Владимир Путин 18 марта вновь переизбран на пост главы Российской Федерации. Президент РФ становится все наглее и конфликтнее с каждым своим последующим сроком правления, но он на самом деле не такой "страшный", как кажется для Запада.

Хотя Путин дерзкий, он действует рационально: опыт свидетельствует о том, что его можно сдерживать, пишет блогер Financial Times Гидеон Рахман.

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По его мнению, в 2014 году от оккупации новых украинских территорий главу Кремля могли удержать опасения жестких санкций и военной помощи Украине со стороны Запада.

"Путин, похоже, готов взять на себя большие риски, когда он считает, что Запад посмотрит на это сквозь пальцы. Но когда российскому лидеру противодействуют, он отступает", – замечает обозреватель.

В этом ключе настоящая опасность для России и Запада не в том, что Путин стремится к прямому конфликту, а в том, что он может просчитаться и спровоцировать конфронтации, не сможет контролировать, уверен Рахман.

Поклонники Путина поверили утверждению о том, что он блестящий стратег, который оккупировал Крым, вмешался в события в Сирии и в выборы в США, оставшись безнаказанным. Но спокойный взгляд на события показывает, что вмешательство российского лидера часто имело обратный эффект. Так, война на Донбассе привела к санкциям, возможная попытка поддержать Дональда Трампа на выборах также может стоить России больших экономических потерь после введения новых штрафных мер Минфином США,
– объясняет автор публикации.

Разоблачение допинг-программы, которая действовала на государственном уровне, привело к запрету официального участия России в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, а отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании вызвало беспрецедентную демонстрацию единства Запада – именно тогда, когда разногласий между Британией, ЕС и США становилось все больше, акцентирует внимание журналист.

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Поэтому благодаря всем вышеперечисленным "промахам" главы Кремля, Россия стала намного беднее и изолированней, чем должна была быть, делает вывод Рахман.

Теги: Новости политики Новости России Выборы в России 2018 Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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