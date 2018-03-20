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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Фатальні прорахунки Кремля, – блогер про закон бумеранга для Путіна

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Небезпека для Росії і Заходу в тому, що Путін може прорахуватися і спровокувати конфронтації, які не зможе контролювати
Небезпека для Росії і Заходу в тому, що Путін може прорахуватися і спровокувати конфронтації, які не зможе контролювати / Апостроф

Володимира Путіна 18 березня знову переобрали на пост глави Російської Федерації. Президент РФ стає все зухвалішим і конфліктнішим із кожним своїм наступним терміном правління, але він насправді не такий "страшний", як здається для Заходу.

Хоча Путін зухвалий, він діє раціонально: досвід свідчить про те, що його можна стримувати, пише блогер Financial Times Гідеон Рахман.

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На його думку, у 2014 році від окупації нових українських територій главу Кремля могли стримати побоювання жорсткіших санкцій і військової допомоги Україні з боку Заходу.

"Путін, схоже, готовий взяти на себе великі ризики, коли він вважає, що Захід подивиться на це крізь пальці. Але коли російському лідеру протидіють, він відступає", – зауважує оглядач.

У цьому ключі справжня небезпека для Росії й Заходу не в тому, що Путін прагне до прямого конфлікту, а в тому, що він може прорахуватися і спровокувати конфронтації, які не зможе контролювати, впевнений Рахман.

Шанувальники Путіна повірили твердженню про те, що він блискучий стратег, який окупував Крим, втрутився у події в Сирії та у вибори в США, залишившись безкарним. Але спокійніший погляд на події показує, що втручання російського лідера часто мало зворотний ефект. Так, війна на Донбасі призвела до санкцій, імовірна спроба підтримати Дональда Трампа на виборах також може коштувати Росії значних економічних втрат після введення нових штрафних заходів Мінфіном США,
– пояснює автор публікації.

Викриття допінг-програми, яка діяла на державному рівні, призвело до заборони офіційної участі Росії в зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, а отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії викликало безпрецедентну демонстрацію єдності Заходу – саме тоді, коли розбіжностей між Британією, ЄС і США ставало все більше, акцентує увагу журналіст.

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Тож завдяки всім вищеперерахованим "промахам" глави Кремля, Росія стала набагато біднішою та ізольованішою, ніж повинна була бути, робить висновок Рахман.

Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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