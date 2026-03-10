Украина предлагала защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но США обратились только сейчас, – Axios

Около 7 месяцев назад Киев предлагал предоставить Соединенным Штатам собственные испытанные в боях технологии для сбивания иранских ударных беспилотников. Такое предложение украинские официальные лица даже проиллюстрировали на презентации в PowerPoint.

Впрочем, тогда американцы не оценили инициативу Украины. Но недавно США пересмотрели свое решение. Об этом говорится в эксклюзивном материале Axios со ссылкой на источники.

Чего стоила ошибка США?

Отказ администрации Трампа от предложения Украины, как отмечает медиа, считается одним из самых серьезных тактических промахов с начала бомбардировок Ирана 28 февраля. Дешевые иранские дроны вызвали гибель семи военнослужащих США, а их перехват обошелся Вашингтону и региональным союзникам в миллионы долларов.

Если и была ключевая ошибка перед этой войной, то именно эта,

– признал один из чиновников.

Украина обладает крупнейшим в мире опытом противодействия иранским "Шахедам", которые массово закупает Россия и применяет против украинских городов. За время полномасштабной войны Киев разработал бюджетные дроны-перехватчики, датчики и другие системы ПВО для эффективного уничтожения таких БпЛА.

Что именно предлагала Украина США за закрытыми дверями?

18 августа на закрытой встрече в Белом доме Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу дроны-перехватчики для усиления партнерства и как благодарность за американскую поддержку против российской агрессии. Украинская делегация тогда показала презентацию с картой Ближнего Востока и предупреждением о том, что Иран совершенствует свои ударные дроны-камикадзе.

Для противодействия угрозе предлагалось создать "дроновые хабы" в Турции, Иордании и странах Персидского залива. "Мы планировали возвести "стены из дронов" вместе с радарами и всем необходимым", – рассказал украинский представитель.

Глава Белого дома в ответ на инициативу поручил команде изучить предложение, но дальнейших действий не произошло. Американский чиновник, который видел материалы, отметил, что часть окружения президента восприняла Зеленского как слишком "самопиарливого" лидера зависимого государства, что не заслуживает особого внимания.

Мы решили, что это просто Зеленский в своем репертуаре. Кто-то решил не покупаться на это,

– объяснил он.

Почему американцы решили таки обратиться к Украине?

На прошлой неделе США официально обратились к Киеву за помощью в борьбе с беспилотниками. В этом аспекте говорится об экономике войны.

Обратите внимание! Иранский "Шахед" стоит 20 – 50 тысяч долларов в зависимости от модификации, тогда как украинские перехватчики значительно дешевле.

В материале отмечается, что проблема дорогого перехвата дешевых целей с помощью боеприпасов на миллионы долларов обострилась еще во время боев с хуситами в Йемене и с тех пор остается критической. Сейчас же этот вопрос актуализировался, ввиду необходимости стран Персидского залива противостоять ударам Ирана.

Зная деловой стиль Трампа, украинцы подали идею как бизнес-партнерство. То есть Киев предлагает американцам доступ к технологиям производства дронов и антидронових систем в обмен на закупку оружия.

Украина предлагала, что Америка инвестирует в расширение производства, получая свою долю. По расчетам презентации, сотрудничество позволило бы произвести до 20 миллионов единиц оружия для обеспечения доминирования американских дронов. Через несколько месяцев другой чиновник сообщил, что Пентагон планировал отправить специалистов в Украину для изучения опыта.

Что еще известно об украинских вооруженных разработках?