Европейская орбита: как Украина ломает планы России

"Россия всегда хочет власти над всей Центрально-Восточной Европой. Но свободная Польша, свободная Украина и все другие независимые государства нашего региона никогда на это не согласятся". Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Сердце Европы

"Для наших народов – это вопрос жизни и смерти, сохранение идентичности и выживания. Это вопрос нашего будущего, безопасности и процветания", – подчеркнул президент Польши Анджей Дуда в опубликованной в сентябре на нигерийском портале PM News статье, посвященной годовщине советской оккупации 1939 года.

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Действительно, народы региона между Балтийским и Черным морями всегда боролись за свое существование и сохранение свободолюбивого образа жизни. И вызовы 2022 года стали своеобразной кульминацией этого процесса, преодоление которых станет едва ли не главной вехой не только современного периода, но и целой истории центральноевропейского простора, место которого – в западной системе координат, право на что приходится так трудно отстаивать.

В своей книге "Месть географии. Что могут рассказать географические карты о будущих конфликтах и битве против неизбежного" американский журналист, корреспондент, военный репортер, писатель и политический аналитик Роберт Дэвид Каплан написал, что "холодная война" действительно закончилась в 1980-х годах, еще до падения Берлинской стены, с возрождением термина "Центральная Европа". Ведь "Центральная Европа" была более идейным образованием, чем географической областью. Она представляла собой концентрированное воспоминание о живой, прекрасно мятежной и романтической европейской цивилизации, напоминающей о мощенных улочках и остроконечных крышах, о винах с тонким букетом, венских кофейнях и классической музыке, о великодушной гуманистической традиции, которая вдохновляла острые и электризирующие течения модернистского искусства и философии».

Идея "Центральной Европы", согласно Каплану, была "ответом географии на "холодную войну", в которой термин "Восточная Европа" принадлежал той половине Европы, которая была тесно связана с СССР. Восточная Германия, Чехословакия, Польша и Венгрия – все эти страны справедливо считались частью "Центральной Европы" и потому не должны оставаться в зависимости от Москвы как главного штаба стран Варшавского договора". И с ним тяжело не согласиться.

Только в течение десяти – пятнадцати лет страны региона начали активную интеграцию в западный мир, в частности – путем присоединения к НАТО, Евросоюзу и другим престижным организациям. Центральная Европа стала образцом относительно быстрого перехода от тоталитаризма к демократии, от командной модели экономики к рыночной, от аутсайдерства к лидерству.

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Украина: возвращение к родной колыбели

А что Украина? Отличается ли она от западных стран-соседок? И вообще относится ли к региону Центральной Европы?

На эти и другие вопросы более сотни участников, в том числе автор этой статьи, попытались ответить на полях Второго "Украинского центральноевропейского форума" (УЦЕФ), который состоялся 7 – 8 ноября во Львове. Его лозунг сам по себе содержит ответы на поставленные вопросы: "Украина – в сердце Центральной Европы". Впрочем, не только слоган, но и выработанные в ходе работы тематических панелей мнения подтвердили правильность этого утверждения.

Мероприятие собрало политиков, дипломатов, экспертов и членов общественного общества из восьми стран: Украины, Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Австрии, Литвы и Румынии. Дискуссий было немало, однако общий знаменатель был единственным – Украина была, есть и останется центральноевропейским государством.

"Когда я выступал на инаугурационном форуме, мой главный месседж был таким: Украина возвращается в Центральную Европу. Он актуален и сегодня, и стал даже более релевантным на фоне геноцидной войны России", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, принявший участие как в прошлогодней, так и в нынешней сессиях УЦЕФ.

Действительно, Украину трудно отличить от ее западных стран-соседок. Ведь наше государство расположено в центре европейского континента, на протяжении многих веков закалялось в том же культурно-цивилизационном ареале, перманентно ведет борьбу за свободу и ценности Запада против угроз и вызовов с Востока. И это – без преувеличения, чему служат множество примеров, в частности – такие.

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Историческое дежавю

На днях Республика Польша отмечает Национальный праздник независимости. 11 ноября 1918 года после 123 лет, прошедших со времени третьего раздела Речи Посполитой, Польша в конце концов обрела свободу. Этому событию предшествовала более чем полуторагодичная кровавая и изнурительная Польско-советская война, завершившаяся "Чудом на Висле" и изгнанием российских большевиков за пределы ее национальной территории.

Важным фактором той войны было то, что вместе с воинами Войска Польского бок о бок воевали солдаты Армии Украинской Народной Республики. Объединение усилий поляков, украинцев и других народов и их решительная жажда свободы и достойного образа жизни сделали Победу 1920 года возможной.

В наши дни все мы предстали перед теми же вызовами, что и столетие назад – когда человеконенавистническая орда снова предпочитает уничтожить продвижение к независимости и неприемлемости деспотизма. И теперь уже поляки, чехи, румыны, литовцы и другие защитники свободного мира помогают украинцам в борьбе с российским агрессором, каждый новый день приближая "Чудо на Днепре".

Преодоление исконного агрессора, очевидно, станет значимым фактором для занятия Украиной достойного места среди народов Центральной Европы. Она ведь как географически, так и культурно, а главное ценностно является неотъемлемой частью региона, идеалы которого постоянно защищает.

Проведенный в столице Галичины УЦЕФ-2022 подтвердил указанное. Ведь поднятые организаторами и обсуждаемые участниками вопросы безопасности, солидарности, видения будущего межгосударственных и межчеловеческих отношений, защиты демократии и прав человека, стабильности энергоснабжения, восстановления инфраструктуры и поиска ресурсов для обеспечения устойчивого развития доказали, что только вместе можно прийти к общему консенсусу. А это и есть сущность региона Центральной Европы, без которого существование свободного мира невозможно.

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