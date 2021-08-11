Умер последний внук Ивана Франко Роланд

Утром 11 августа умер последний внук украинского писателя Ивана Франко Роланд. Известному ученому-инженеру и дипломату было 89 лет.

Трагическое известие сообщили в Международном фонде Ивана Франко, основателем которого и был внук писателя.

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На странице фонда подчеркнули, что Роланд Франко был очень добрым человеком.

Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Роланд был последним продолжателем рода, который носит фамилию писателя Франко. Ведь у троих сыновей выдающегося украинского художника – Петра, Андрея и Тараса – родился только один потомок мужского пола – Роланд.

Что известно о внуке Ивана Франко

Источник: Львовский городской совет