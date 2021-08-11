Умер последний внук Ивана Франко Роланд
Источник:Международный Фонд Ивана Франко
Утром 11 августа умер последний внук украинского писателя Ивана Франко Роланд. Известному ученому-инженеру и дипломату было 89 лет.
Трагическое известие сообщили в Международном фонде Ивана Франко, основателем которого и был внук писателя.
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На странице фонда подчеркнули, что Роланд Франко был очень добрым человеком.
Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться,
– говорится в сообщении.
Заметим, что Роланд был последним продолжателем рода, который носит фамилию писателя Франко. Ведь у троих сыновей выдающегося украинского художника – Петра, Андрея и Тараса – родился только один потомок мужского пола – Роланд.
Что известно о внуке Ивана Франко
Источник: Львовский городской совет
- Роланд Франко – украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993 – 1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.
- Именно благодаря ходатайству Роланда Франко в 1996 году Украина получила в дар от Британии научно-исследовательскую станцию Фарадей (ныне станция Академик Вернадский) в Антарктике.
- Основал Международную премию имени Ивана Франко, которая вручается за значительные достижения и значительные заслуги ученых в области украинистики и социально-гуманитарных наук.