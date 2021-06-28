И дни, и ночи, и выходные, – Бессмертный о том, как создавали Конституцию

Прошло уже 25 лет со дня принятия Конституции Украины. Депутаты работали 4 месяца без перерывов и выходных, чтобы в ночь на 28 июня 1996 года утвердить важнейший документ.

Об этом рассказал соавтор Конституции Роман Безсмертный. Он отметил, что официально группа, которая создавала Конституцию, сразу не была оформлена.

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"Если брать рабочую группу, а не официальную, то это 4 месяца – и дни, и ночи, и выходные. Такого не было, чтобы были перерывы. Это была постоянная работа", – отметил Бессмертный.

По его словам, в эти месяцы парламент тоже работал. Однако этот коллектив, который нарабатывал текст Конституции, оставался в работе постоянно.

Сначала как неофициальный, а потом уже – официальный,

– отметил он.

Бессмертный: Была надежда, что тревога исчезнет

Как отметил соавтор, с годами фактаж забывается, но эмоции того времени остаются. Он помнит, как чувствовал напряжение, ответственность и огромную надежду. Бессмертный подчеркнул, что на самом деле это не просто слова, а глубокий смысл.

"До 28 июня постоянно была тревога относительно того, будет ли Украина как государство вообще. Была надежда, что надо перейти этот Рубикон и тревога исчезнет", – рассказал Бессмертный.

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