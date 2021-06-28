Про це розповів співавтор Конституції Роман Безсмертний. Він зауважив, що офіційно група, яка створювала Конституцію, одразу не була оформлена

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"Якщо брати робочу групу, а не офіційну, то це 4 місяці – і дні, і ночі, і вихідні. Такого не було, щоб були перерви. Це була постійна робота", – зауважив Безсмертний.

За його словами, у ці місяці парламент теж працював. Однак цей колектив, який напрацьовував текст Конституції, залишався в роботі постійно.

Спочатку як не офіційний, а потім вже – офіційний,

– зауважив він.

Безсмертний: Була надія, що тривога зникне

Як зазначив співавтор, з роками фактаж забувається, але емоції того часу залишаються. Він пам'ятає, як відчував напругу, відповідальність та величезну надію. Безсмертний наголосив, що насправді це не просто слова, а глибокий зміст.

"До 28 червня постійно була тривога щодо того, чи буде Україна як держава взагалі. Була надія, що треба перейти цей рубікон і тривога зникне", – розповів Безсмертний.

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