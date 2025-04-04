Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Староконстантиновскую общину.

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Когда состоится прощание с Романом Бочаровым

Украинского защитника Романа Бочарова проведут в последний путь в пятницу, 4 апреля. Военного похоронят в городе Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Мероприятия по чествованию нашего земляка будут проводиться с 9:00 до 12:00 в помещении Гарнизонного дома офицеров. Похоронят Романа Бочарова на городском кладбище,

– сообщают в Староконстантиновской общине.

Там также призывают местных жителей прийти попрощаться с Романом и отдать должное военному, который погиб за свободу и независимость Украины.

К слову, недавно в Ивано-Франковской области провели в последний путь украинского защитника Юрия Мациборского. Военный считался пропавшим без вести с декабря 2023 года.

Отметим, что Юрий служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором механизированного взвода механизированной роты одной из воинских частей.