Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Старокостянтинівську громаду.

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Коли відбудеться прощання з Романом Бочаровим

Українського захисника Романа Бочарова проведуть в останню путь у п'ятницю, 4 квітня. Військового поховають у місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Заходи із вшанування нашого земляка будуть проводитися з 9:00 до 12:00 у приміщенні Гарнізонного будинку офіцерів. Поховають Романа Бочарова на міському кладовищі,

– повідомляють у Старокостянтинівській громаді.

Там також закликають місцевих жителів прийти попрощатися з Романом та віддати належну шану військовому, який поліг за свободу та незалежність України.

До слова, нещодавно в Івано-Франківській області провели в останню путь українського захисника Юрія Маціборського. Військовий вважався зниклим безвісти з грудня 2023 року.

Зазначимо, що Юрій служив заступником командира бойової машини, навідником-оператором механізованого взводу механізованої роти однієї із військових частин.