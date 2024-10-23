Об этом в интервью Суспильному рассказал штаб-сержант командования Сил беспилотных систем Александр Ярмак.

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Гладкий уже не начальник штаба СБС

Александр Ярмак рассказал, что в Силах беспилотных систем поменяли начальника штаба. По словам военного, на эту должность уже назначили нового человека, однако кто это, он не уточнил.

Я лично не знаком с этим человеком, но есть много кто из волонтерского движения о нем дает хорошие отзывы. Посмотрим,

– сказал он.

Ярмак также добавил, что, на его взгляд, проблема с назначением Романа Гладкого была не так в нем самом, а в системе званий и должностей, которая существует в Украине.

"Это – система, в которой невозможно прийти эффективным, классным менеджером в гражданской жизни и занять действительно важную должность. Тебе дают звание не от твоей эффективности, а от лет выслуги. И это – тупость, потому что это учит людей паразитировать. Приспосабливаться, пережидать, переживать кого-то. И поэтому это вырастило огромное количество различных сомнительно компетентных людей", – отметил Ярмак.

Кроме того, еще один источник Суспильного в Силах беспилотных систем также отметил, что Романа Гладкого недавно перевели из этого рода войск, а на его место уже назначен другой человек.

Однако кто стал новым начальником штаба СБС также пока не сообщают. В Генштабе ВСУ пока не комментировали перевод Гладкого из Сил беспилотных систем.

К слову, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Александр Сырский принял решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки офицер был отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.