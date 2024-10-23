Про це в інтерв'ю Суспільному розповів штаб-сержант командування Сил безпілотних систем Олександр Ярмак.

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Гладкий уже не начальник штабу СБС

Олександр Ярмак розповів, що у Силах безпілотних систем поміняли начальника штабу. За словами військового, на цю посаду вже призначили нову людину, однак хто це, він не уточнив.

Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху про нього дає гарні відгуки. Побачимо,

– сказав він.

Ярмак також додав, що, на його погляд, проблема з призначенням Романа Гладкого була не так у ньому самому, а в системі звань і посад, яка існує в Україні.

"Це – система, в якій неможливо прийти ефективним, класним менеджером в цивільному житті та зайняти дійсно важливу посаду. Тобі дають звання не від твоєї ефективності, а від років вислуги. І це – тупість, тому що це вчить людей паразитувати. Пристосовуватись, перечікувати, переживати когось. І тому це виростило величезну кількість різних сумнівно компетентних людей", – наголосив Ярмак.

Окрім того, ще одне джерело Суспільного у Силах безпілотних систем також зазначило, що Романа Гладкого нещодавно перевели з цього роду військ, а на його місце вже призначено іншу людину.

Проте хто став новим начальником штабу СБС також поки не повідомляють. У Генштабі ЗСУ наразі не коментували переведення Гладкого із Сил безпілотних систем.

До слова, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що Олександр Сирський ухвалив рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки офіцер був усунений від виконання службових обов'язків за посадою.