Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Гладкий пересекал российские КПП

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем во время службы в ВМС пересекал российскую границу. Это происходило в 2014-2016 годах.

OSINT-аналитики Телевидения Торонто нашли информацию о пересечении российской границы начальником штаба командования Сил беспилотных систем Романом Гладким. Он мог ездить в Россию или во временно оккупированный Крым.

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Пересекал границу 26 раз

Говорится о пересечениях туда и обратно. Он засветился именно на контрольно-пропускных пунктах. Поездки в Россию или оккупированный Крым происходили, когда он был в должности начальника управления надводных и подводных сил Командования ВМС ВС Украины.

Чаще всего Гладкий пересекал российскую границу до февраля 2015 года, когда был слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Тогда это произошло 18 раз.

Кроме того, в базе также есть информация о выездах в Россию (или, вероятно, в оккупированный Крым) его жены, Елены Гладкой. Она пересекла границу 22 раза в период с 25 октября 2014 по 30 ноября 2015 года.

Что известно о Гладком

С июля 2016 года Роман Гладкий был начальником штаба – первым заместителем командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В 2018 году на Гладкого выходили российские спецслужбы и попытались завербовать офицера. В том же году в медиа появились сообщения о том, что жена Гладкого имеет российское гражданство. Позже это подтвердил Верховный Суд.

В декабре 2020 года Романа Гладкого назначили заместителем начальника штаба Командования ООС.

25 июля 2024 Гладкого назначили начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. СБУ в комментарии УП сообщила, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением на эту должность.

После резонанса в медиа Главнокомандующий ВСУ Сырский поручил СБУ провести дополнительную специальную проверку в отношении Романа Гладкого и отстранил его от должности.