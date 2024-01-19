17 января стало известно об объявлении подозрения Гриневичу-младшему. В тот же день его было объявлено в розыск. В то же время 19 января в эфире национального телемарафона спикер ГБР Татьяна Сапьян объяснила, как такое вообще могло случиться, что Гринкевича не могут найти, – пишет 24 Канал.
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Скрывание Романа Гринкевича
Спикер подчеркнула, что сын одиозного бизнесмена не "исчез" – он скрывается. В то же время, она верит в справедливость и в то, что правоохранителям удастся привлечь к соответствию подозреваемого в таком резонансном деле.
Надеюсь, что с помощью неравнодушных граждан и со всеми усилиями правоохранительного органа ГБР все-таки найдет скрывающегося (Романа Гринкевича – 24 Канал). Не знаю, возможно, на чердаке он у кого-то спрятался, потому что официально известно, что границу он не пересекал… Удастся его привлечь к ответственности. Я верю в то, что это произойдет.
Следует сказать, что подозрение Гринкевичу-старшему объявили в конце 2023 года. Тогда было немало разговоров о том, что следующим в очереди на следствие – Роман Гринкевич (младший). Со слов Сапьян понятно, что не стоит упрекать Госбюро расследований в затягивании времени. Следователи все делали постепенно: сначала искали улики, потом объявили подозрение.
С конца декабря (2023 года – 24 Канал) внимание приковано ко львовскому бизнесмену, который является прямым родственником того, кто сейчас скрывается. Но мы с вами должны понимать, что ГБР не может просто взять и задержать безосновательно человека. Для того чтобы объявить человеку подозрение, а затем выбрать ему меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств.
Тот, кто знает о местонахождении Игоря Гринкевича, может обратиться либо в полицию, либо в ГБР по следующим номерам:
- (044) 300-27-07;
- (044) 365-41-69;
- (044) 365-40-20.
- Добавим, что решением суда 11 января 2024 был наложен арест на имущество семьи Гринкевичей. Собственно, речь идет о недвижимости, элитных автомобилях и других ценностях.
- 24 Канал со ссылкой на собственные источники писал, что, несмотря на решение суда, продолжается добыча песка на Яснисском карьере во Львовской области. Все юридические дороги от этого карьера ведут к семье Гринкевичей.
- Важно и то, что 19 января трем подозреваемым по делу Гринкевичей избрали меру пресечения. Конкретно этот кейс о закупках одежды для наших защитников не соответствует стандартам. Как раз от следствия по этому делу скрывается Гринкевич-младший.