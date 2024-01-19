17 января стало известно об объявлении подозрения Гриневичу-младшему. В тот же день его было объявлено в розыск. В то же время 19 января в эфире национального телемарафона спикер ГБР Татьяна Сапьян объяснила, как такое вообще могло случиться, что Гринкевича не могут найти, – пишет 24 Канал.

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Скрывание Романа Гринкевича

Спикер подчеркнула, что сын одиозного бизнесмена не "исчез" – он скрывается. В то же время, она верит в справедливость и в то, что правоохранителям удастся привлечь к соответствию подозреваемого в таком резонансном деле.

Надеюсь, что с помощью неравнодушных граждан и со всеми усилиями правоохранительного органа ГБР все-таки найдет скрывающегося (Романа Гринкевича – 24 Канал). Не знаю, возможно, на чердаке он у кого-то спрятался, потому что официально известно, что границу он не пересекал… Удастся его привлечь к ответственности. Я верю в то, что это произойдет.

Следует сказать, что подозрение Гринкевичу-старшему объявили в конце 2023 года. Тогда было немало разговоров о том, что следующим в очереди на следствие – Роман Гринкевич (младший). Со слов Сапьян понятно, что не стоит упрекать Госбюро расследований в затягивании времени. Следователи все делали постепенно: сначала искали улики, потом объявили подозрение.

С конца декабря (2023 года – 24 Канал) внимание приковано ко львовскому бизнесмену, который является прямым родственником того, кто сейчас скрывается. Но мы с вами должны понимать, что ГБР не может просто взять и задержать безосновательно человека. Для того чтобы объявить человеку подозрение, а затем выбрать ему меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств.

Тот, кто знает о местонахождении Игоря Гринкевича, может обратиться либо в полицию, либо в ГБР по следующим номерам:

(044) 300-27-07;

(044) 365-41-69;

(044) 365-40-20.

Обратите внимание! Игорю Гринкевичу было объявлено уже два подозрения. Бизнесмен решился предложить полмиллиона долларов одному из руководителей ДБР. Кроме того, он подозревается в поставках товаров несоответствующего качества Вооруженным Силам Украины.