"Связи не было": Роман Гринкевич объяснил, почему после объявления в розыск уехал в Одессу

22 января Печерский суд города Киева избирал меру пресечения для Романа Гринкевича. В зале суда он объяснил, почему после объявления в розыск уехал из Киева.

Утром 22 января стало известно, что стражи порядка задержали Романа Гринкевича. Они сообщили, что подозреваемый пытался пересечь границу. Сам фигурант дела в суде объяснил, почему находился в Одессе после объявления в розыск, передает 24 Канал.

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Почему Гринкевич уехал в Киев

Подозреваемый отметил, что несколько дней назад из Киева уехал в Одессу по делам. В то же время уверял, что не знал, что объявлен в розыск, потому что не имел связи. Одна из причин – отсутствие у него телефона.

У меня было изъято более четырех телефонов. Телефоны также изъяли у моей мамы, сестры и даже, больше скажу, – у моей крестницы. То есть связи у меня не было,

– подчеркнул он, общаясь с журналистами.

Отрицал попытку пересечения границы

Он также обратил внимание на сообщение Офиса генпрокурора. Правоохранители отметили, что задержали Романа Гринкевича при попытке покинуть страну.

Я уже говорил. Меня задержали, когда я находился в квартире. Тем более, я это уже говорил неоднократно: я не собираюсь покидать страну, мы будем доказывать свою честь и будем отстаивать свою правоту. И все происходящее сейчас – просто фарс, чей-то заказ, который осуществляется как по поводу меня, так и для членов моей семьи,

– подчеркнул Гринкевич.

Он добавил, что из Одессы собирался вернуться в столицу. В то же время задал вопрос: "Как я могу пересечь границу, если я в розыске?"

В Печерском районном суде города Киева избрали меру пресечения Роману Гринкевичу. Его отправили под стражу до 17 марта 2024 года. У него также есть возможность внести залог, чтобы выйти из-под стражи. Но для этого нужно будет внести более 500 миллионов гривен.

Обратим внимание, что сторона защиты заявила, что соответствующую меру пресечения считает необоснованной. Следовательно, 23 января планируют подать апелляционную жалобу.