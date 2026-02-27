Занимался систематическим взяточничеством: НАБУ разоблачила экс-главного прокурора Прикарпатья
- НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Ивано-Франковской областной прокуратуры Роману Химе и его подчиненному в вымогательстве 100 тысяч долларов и процентов от подрядов.
- Следствие установило, что прокуроры требовали взятки в обмен на закрытие уголовных производств и "невмешательство" в возможные нарушения, расследование продолжается.
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры и его подчиненному по делу о взяточничестве. По данным следствия, чиновники требовали 100 тысяч долларов и проценты от многомиллионных подрядов.
Расследование продолжается и устанавливаются все обстоятельства. Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Что известно о деталях дела?
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры, а также начальнику одного из управлений этого же учреждения. Им инкриминируют получение взятки в крупном размере. Хотя в материалах дела прямо не называют имена подозреваемых, но по информации журналиста Олега Новикова, подозрение объявили экс-главе прокуратуры Роману Химе. В 2024 году в его служебном кабинете проводили обыски, после чего он уволился с должности. Областную прокуратуру он возглавлял с 2020 года.
По данным следствия, в 2021 году прокуроры требовали 100 тысяч долларов за принятие решений в интересах должностных лиц государственного предприятия и частной компании, которая завладела его имуществом. В обмен они обещали обеспечить закрытие уголовного производства и непривлечение виновных к ответственности. После получения средств дело было закрыто.
Кроме этого, следствие установило схему систематического получения взяток от частного общества, которое выполняло дорожные работы в области. В течение 2019 – 2021 годов предприятие заключило контракты на сотни миллионов гривен и, по версии правоохранителей, должно было передавать прокурорам 3% от суммы договоров за "невмешательство" в возможные нарушения. В ноябре – декабре 2021 года подозреваемые получили часть оговоренных средств. Расследование продолжается.
Что известно о других случаях коррупции в Украине?
Правоохранители разоблачили коррупцию при строительстве укрытий для самолетов, задержав двух должностных лиц: полковника Андрея Украинца и полковника Владимира Компаниченко. Их задержали "на горячем" при попытке передачи взятки в размере 320 тысяч долларов.
СБУ разоблачила коррупционную схему на восстановлении Трипольской ТЭС, где фигуранты завышали цены на материалы на 30% и нанесли ущерб на 50 миллионов гривен. Шестерым участникам схемы вручили подозрения, им грозит до 12 лет заключения.
Майора тыла бригады ДШВ подозревают в коррупционных схемах по поставке некачественных продуктов, получив за это 10 тысяч долларов США. Офицера задержали, ему избрано содержание под стражей, в то время, как прокуратура просит домашний арест для его заместителя.