В документе сообщается, что во время заседания рабочей группы Игнатов подтвердил, что проживал в Саратове по временной прописке. Это объясняется тем, что с сентября 1991 года по октябрь 1995 года он учился в России.
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Мог ли Игнатов получить гражданство России
Рабочая группа ВККС пришла к выводу, что у Игнатова была законная возможность для получения гражданства России, согласно законодательству РСФСР.
Однако приобретение гражданства в упомянутом порядке требовало от него совершения активных осознанных действий, направленных на приобретение гражданства. Сейчас рабочей группой не обнаружено доказательств в подтверждение совершения Игнатовым таких действий,
– говорится в отчете.
В отчете отмечается, что не удалось установить соответствие нумерации паспорта России, а "открытые официальные источники информации не содержат сведений о наличии у Игнатова паспорта России и личного налогового номера".
Сам Игнатов опровергает информацию о наличии российского гражданства.
"Когда я проходил в ВККС, меня дважды проверяли. Первый раз открыто, второй – тайно. Были получены данные, что никогда я российского гражданства не имел. Если я имею, пожалуйста, покажите мне паспорт, хоть что-то покажите. Но ничего нет", – отметил он.
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