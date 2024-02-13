У документі повідомляється, що під час засідання робочої групи Ігнатов підтвердив, що проживав у Саратові за тимчасовою пропискою. Це пояснюється тим, що з вересня 1991 року по жовтень 1995 року він навчався в Росії.
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Чи міг Ігнатов отримати громадянство Росії
Робоча група ВККС дійшла висновку, що в Ігнатова була законна можливість для отримання громадянства Росії, згідно із законодавством РРФСР.
Однак набуття громадянства у згаданому порядку вимагало від нього вчинення активних усвідомлених дій, спрямованих на набуття громадянства. Наразі робочою групою не виявлено доказів на підтвердження вчинення Ігнатовим таких дій,
– мовиться у звіті.
У звіті зазначається, що не вдалося встановити відповідність нумерації паспорта Росії, а "відкриті офіційні джерела інформації не містять відомостей про наявність у Ігнатова паспорта Росії і особистого податкового номера".
Сам Ігнатов спростовує інформацію про наявність російського громадянства.
"Коли я проходив у ВККС, мене двічі перевіряли. Перший раз відкрито, другий – таємно. Були отримані дані, що ніколи я російського громадянства не мав. Якщо я маю, будь ласка, покажіть мені паспорт, хоч щось покажіть. Але нічого немає", – зазначив він.
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