Посадовець систематично виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію України. У розпорядженні СБУ є записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України та пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області.

До теми Готував захід російських ДРГ: СБУ затримала агента Кремля на Сумщині

СБУ викрила зрадника

Під час спілкування зі своїм підлеглим чиновник возвеличував найманих бійців російської приватної військової компанії "Вагнера" та підтримував їхню участь у війні проти України.

СБУ вказала на його ідеї провести новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та інших регіонів. Фігурант висловлював надії на швидку окупацію України та встановлення на її території кремлівського режиму.

Лінгвістична експертиза підтвердила підривну діяльність чиновника на користь країни-агресора. Під час обшуків виявлено техніку та матеріали, що підтверджують його антиукраїнські погляди.

Знайдені під час обшуку речі / фото СБУ

Під час обшуків було виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій

майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї

спеціальний технічний засіб незаконного стеження

прокремлівську літературу

Фігурантові повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

СБУ викриває зрадників: останні новини