За повідомленням СБУ від 31 січня, затриманий збирав інформацію про місця дислокації українських військових та їх озброєння. Він також намагався створити мережу інформаторів для збору даних на користь окупантів.

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Агент ФСБ зі Сум – під вартою

Зловмисник, 54-річний жиель Сум, був завербований російською спецслужбою у серпні 2023 року через соціальну мережу "Однокласники". Він передавав зібрану інформацію за допомогою анонімного чату в месенджері, отримуючи за це грошову винагороду в криптовалюті.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили зловмисника та зірвали ворожі плани,

– наголошує пресслужба відомства.

Під час обшуків у затриманого вилучено речові докази його злочинної діяльності, зокрема банківську картку та мобільний телефон. Наразі він перебуває під вартою, йому інкримінують державну зраду з можливістю довічного ув'язнення.

Українці спецслужби зловили агента ФСБ / Фото СБУ

Зверніть увагу! Слідство у цій справі триває саме за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення. Водночас СБУ продовжує активну роботу з виявлення та затримання агентів, які діють на користь ворожих спецслужб. Цей випадок є черговим підтвердженням ефективності українських контррозвідувальних зусиль.

Затримання агентів Федеральної служби безпеки є важливими кроком у захисті національної безпеки України та запобіганні можливих ворожих атак на військові об'єкти та цивільне населення. Цей інцидент вчергове підтверджує важливість пильності громадян та готовності для протидії гібридним загрозам, які постають перед Україною в умовах війни.

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Згадаємо, шо не так давно стало відомо про затримання у Києві Службою безпеки агента ФСБ. Він шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод. Крім цього, зловмисник намагався виявити та передати ворогові локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.