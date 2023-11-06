О потере сообщил Залещицкий городской совет. Воин погиб при выполнении боевого задания, защищая территориальную целостность нашей страны.
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"Беспощадный российский оккупант уносит жизни лучших... Это невыразимая боль, непоправимая потеря, которую не простим оккупанту и никогда не забудем", – говорится в сообщении.
Кем защитник был в мирной жизни не указывают, как и то, кем был в войне против агрессора.
И снова безудержно щемит сердце, трудно воспринимать смерть наших защитников, а еще труднее найти слова поддержки для родных, близких и знакомых Героя. Вечная слава и память Герою – Роману Юрийчуку,
– отметили в горсовете.
О прощании с Романом пообещали сообщить позже.
Болезненные потери Украины
- На фронте погиб Сергей Кузнев, защитник прошел самые горячие участки фронта, в частности Херсонщину и Соледар.
- Во время удара российской ракетой по 128 бригаде погиб капитан Дмитрий Милютин с позывным "Таксист".
- В боях у Роботиного погиб Марк Данилюк. Герою навсегда будет 22 года. Защитник был родом из Ковеля Волынской области.