Про втрату повідомила Заліщицька міська рада. Воїн загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність нашої країни.

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"Нещадний російський окупант забирає життя найкращих... Це невимовний біль, непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту та ніколи не забудемо", – ідеться у повідомленні.

Ким захисник був у мирному житті не вказують, як і те, ким був у війні проти агресора.

І знову нестримно щемить серце, важко сприймати смерть наших захисників, а ще важче знайти слова підтримки для рідних, близьких та знайомих Героя. Вічна слава та пам'ять Герою – Роману Юрійчуку,

– зазначили в міськраді.

Про прощання з Романом пообіцяли повідомити пізніше.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.



Болісні втрати України