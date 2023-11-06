Про втрату повідомила Заліщицька міська рада. Воїн загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність нашої країни.
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"Нещадний російський окупант забирає життя найкращих... Це невимовний біль, непоправна втрата, яку не пробачимо окупанту та ніколи не забудемо", – ідеться у повідомленні.
Ким захисник був у мирному житті не вказують, як і те, ким був у війні проти агресора.
І знову нестримно щемить серце, важко сприймати смерть наших захисників, а ще важче знайти слова підтримки для рідних, близьких та знайомих Героя. Вічна слава та пам'ять Герою – Роману Юрійчуку,
– зазначили в міськраді.
Про прощання з Романом пообіцяли повідомити пізніше.
Болісні втрати України
- На фронті загинув Сергій Кузнєв, захисник пройшов найгарячіші ділянки фронту, зокрема Херсонщину та Соледар.
- Під час удару російською ракетою по 128 бригаді загинув капітан Дмитро Мілютін з позивним "Таксист".
- У боях біля Роботиного загинув Марк Данилюк. Герою назавжди буде 22 роки. Захисник був родом з Ковеля Волинської області.