На фронте погиб бывший депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко Роман Калиш

Российско-украинская война приносит поразительные человеческие потери. Так, на щите с фронта возвращается Роман Калиш. Он был народным депутатом от "Радикальной партии".

О трагической потере товарища на своей Facebook-странице рассказал действующий командир батальона беспилотных систем в 63-й ОМБр Олег Ляшко.

Что известно о павшем Романе Калише?

Олег Ляшко рассказал, что был знаком с Романом с 2014 года. Он служил в подразделении "Альфа" Службы безопасности Украины. Впоследствии, выйдя на пенсию в звании подполковника, Роман Калиш возглавил "Радикальную партию" в Запорожье.

С началом полномасштабного вторжения Калиш мобилизовался и стал на защиту Украины. Однако накануне, 11 февраля, жизнь Романа оборвалась в результате атаки вражеского дрона.

На этой проклятой войне погиб мой товарищ, боевой побратим Роман Калиш,

– написал Олег Ляшко.

Он также поделился общей с Романом фотографией. На ней они устанавливают украинский флаг на здании СБУ в Славянске в июле 2014 года.



Ляшко рассказал о потере побратима Романа Калиша / Фото со страницы Ляшко

К слову, в апреле 2023 года стало известно о гибели на фронте Олега Барны – народного депутата Верховной Рады VIII созыва. Он добровольно пошел защищать страну с самого начала полномасштабного вторжения России.

