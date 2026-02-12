На фронте погиб бывший депутат от "Радикальной партии" Олега Ляшко Роман Калиш
- Роман Калиш, бывший депутат от "Радикальной партии", погиб на фронте.
- Ранее он служил в подразделении "Альфа" СБУ.
Российско-украинская война приносит поразительные человеческие потери. Так, на щите с фронта возвращается Роман Калиш. Он был народным депутатом от "Радикальной партии".
О трагической потере товарища на своей Facebook-странице рассказал действующий командир батальона беспилотных систем в 63-й ОМБр Олег Ляшко.
Что известно о павшем Романе Калише?
Олег Ляшко рассказал, что был знаком с Романом с 2014 года. Он служил в подразделении "Альфа" Службы безопасности Украины. Впоследствии, выйдя на пенсию в звании подполковника, Роман Калиш возглавил "Радикальную партию" в Запорожье.
С началом полномасштабного вторжения Калиш мобилизовался и стал на защиту Украины. Однако накануне, 11 февраля, жизнь Романа оборвалась в результате атаки вражеского дрона.
На этой проклятой войне погиб мой товарищ, боевой побратим Роман Калиш,
– написал Олег Ляшко.
Он также поделился общей с Романом фотографией. На ней они устанавливают украинский флаг на здании СБУ в Славянске в июле 2014 года.
Ляшко рассказал о потере побратима Романа Калиша / Фото со страницы Ляшко
К слову, в апреле 2023 года стало известно о гибели на фронте Олега Барны – народного депутата Верховной Рады VIII созыва. Он добровольно пошел защищать страну с самого начала полномасштабного вторжения России.
Что известно о самом Олеге Ляшко на службе в ВСУ?
В октябре 2024 года в 63-й ОМБр сообщали, что лейтенант Ляшко за два года службы зарекомендовал себя как один из лучших офицеров. Он быстро разобрался в работе БпЛА, понимал их ключевую роль на фронте и эффективно организовал подразделение беспилотных систем.
Благодаря этому удалось отбить многочисленные механизированные атаки врага, уничтожить сотни единиц техники и личного состава. В сентябре 2024-го батальон БПС 63-й бригады вошел в топ-10 самых результативных подразделений ВСУ по поражению целей дронами. Впоследствии командование бригады и 11-го армейского корпуса назначило Ляшко командиром батальона беспилотных систем.
А в январе 2026 года Президент Зеленский наградил Олега Ляшко орденом "За заслуги" III степени за добросовестную службу в ВСУ.