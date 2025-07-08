Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №470/2025, обнародованный во вторник, 8 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Кого назначил на эту должность Зеленский

Согласно обнародованному документу, Роман Марчук отныне стал новым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины, заняв одну из ключевых должностей в структуре.

Назначить Марчука Романа Николаевича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины,

– говорится в указе.

Напомним, в октябре 2024 года Зеленский уволил Олега Луговского, который занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины и назначил его первым заместителем главы СВР.

Другим указом украинский президент тогда уволил Олега Синайко с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на вышеупомянутую должность Геннадия Богача.