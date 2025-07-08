Про це свідчить відповідний указ №470/2025, оприлюднений у вівторок, 8 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Кого призначив на цю посаду Зеленський

Згідно з оприлюдненим документом, Роман Марчук відтепер став новим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України, обійнявши одну з ключових посад у структурі.

Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України,

– ідеться в указі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Зеленський звільнив Олега Луговського, який обіймав посаду заступника очільника Служби зовнішньої розвідки України і призначив його першим заступником очільника СЗР.

Іншим указом український президент тоді звільнив Олега Сінайка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на вищезгадану посаду Геннадія Богача.