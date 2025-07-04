Никакого отношения не имею, – экс-глава Херсонской МВА высказался о доме его семьи под Киевом

Бывший руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко прокомментировал информацию о доме под Киевом, который находится в собственности его родителей. По словам экс-чиновника, он не был привлечен к покупке имущества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Мрочко, которое он опубликовал 1 июля.

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Как Мрочко прокомментировал новость о доме

Роман Мрочко объяснил, что его родители жили в Софиевской Борщаговке Киевской области более десяти лет, но решили продать предыдущий дом за 270 тысяч долларов из-за возведения неподалеку газопоршневой установки.

Дом был в собственности моей родной сестры, а не жительницы Винницы, какого-то подставного лица,

– добавил он.

Бывший глава ГВА отметил, что упомянутая журналистами Ирина Григоренко в девичестве имела фамилию Мрочко. Сейчас женщина живет в США, занимается предпринимательской деятельностью, а ее муж работает в компании Apple на одной из руководящих должностей.

Впоследствии родители Романа Мрочко приобрели новое жилье в Петропавловской Борщаговке, неподалеку от предыдущего дома. Часть недвижимости они оформили на его сестру, а стоимость дома составила 300 тысяч долларов.

Все налоги уплачены, оформлены не на подставных лиц, а непосредственно на них. Я готов предоставить все подтверждающие документы. Я к покупке этого дома никакого отношения не имею. Все, что у меня есть в собственности или в собственности моей жены, – все есть в декларации,

– подчеркнул Мрочко.

Напомним, недавно журналисты херсонского издания "Мост" опубликовали расследование, в котором сообщалось, что семья Романа Мрочко купила роскошный особняк под Киевом стоимостью 300 – 500 тысяч долларов.

Впрочем, по данным издания, уже через месяц после увольнения из ГВА экс-чиновник якобы через родственников стал владельцем этого частного дома.